Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

16 dakika önce

2019 Değerlendirme Toplantısı'ndan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

2019 Değerlendirme Toplantısı'ndan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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