Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu
16 dakika önce
2019 Değerlendirme Toplantısı'ndan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 Kaynak: AA
2019 Değerlendirme Toplantısı'ndan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
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