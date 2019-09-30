Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019'da bütçe açığını yüzde 2,9'da kapatmayı hedefliyoruz."
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019'da bütçe açığını yüzde 2,9'da kapatmayı hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019'da bütçe açığını yüzde 2,9'da kapatmayı hedefliyoruz." - ANKARA
Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı