Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019'da bütçe açığını yüzde 2,9'da kapatmayı hedefliyoruz."
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019'da bütçe açığını yüzde 2,9'da kapatmayı hedefliyoruz."

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019'da bütçe açığını yüzde 2,9'da kapatmayı hedefliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019'da bütçe açığını yüzde 2,9'da kapatmayı hedefliyoruz." - ANKARA

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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