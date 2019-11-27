Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik...
Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6,8 milyon kişiye, devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar TL'ye, toplam fon büyüklüğü ise 112,8 milyar TL'ye yükseldi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6,8 milyon kişiye, devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar TL'ye, toplam fon büyüklüğü ise 112,8 milyar TL'ye yükseldi" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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