Son Dakika › Politika › Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik... - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6,8 milyon kişiye, devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar TL'ye, toplam fon büyüklüğü ise 112,8 milyar TL'ye yükseldi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6,8 milyon kişiye, devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar TL'ye, toplam fon büyüklüğü ise 112,8 milyar TL'ye yükseldi" dedi. - ANKARA
Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı