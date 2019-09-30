Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılını yüzde 12,9'luk bir işsizlik oranıyla...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılını yüzde 12,9'luk bir işsizlik oranıyla kapattıktan sonra 2020'de 11,8'e, 2021'de 10,6'ya, 2022'de de 9,8'e düşürmeyi hedefliyoruzç"
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılını yüzde 12,9'luk bir işsizlik oranıyla kapattıktan sonra 2020'de 11,8'e, 2021'de 10,6'ya, 2022'de de 9,8'e düşürmeyi hedefliyoruzç" - ANKARA
Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi İYİ Partili Aytun Çıray, Arınç'ın Gökçek'e yönelik "Ankara'yı parsel parsel sattın" sözlerini Meclis'e taşıdı Karamollaoğlu'nun konuşması bozkurt işareti yapan grup tarafından engellenmek istendi