Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılını yüzde 12,9'luk bir işsizlik oranıyla kapattıktan sonra 2020'de 11,8'e, 2021'de 10,6'ya, 2022'de de 9,8'e düşürmeyi hedefliyoruzç" - ANKARA