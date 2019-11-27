Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturularak kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir." - ANKARA