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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek,...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturularak kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturularak kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir." - ANKARA
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