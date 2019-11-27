Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek,...
Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: '2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek,... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek,...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturularak kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturularak kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir." - ANKARA

Berat Albayrak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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