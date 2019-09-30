Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020-2021-2022 Yeni Ekonomi Programı'yla birlikte değişim...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020-2021-2022 Yeni Ekonomi Programı'yla birlikte değişim başlıyor. Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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