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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:08 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz. Özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politika başlattık."
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