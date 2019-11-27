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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:21 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak" dedi. - ANKARA
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