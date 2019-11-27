Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha...
Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 01:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]