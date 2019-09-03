Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor"

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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