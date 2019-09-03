Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor"
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:32 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor"
Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi Japonya'da tartışmalı av başladı: 1700 yunus öldürülecek ya da yakalanacak Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı