Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın... - Son Dakika Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın...
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık."
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık."
Son Dakika Akşener, futbolda siyaset tartışmaları hakkında konuştu: Trabzonlular benim demek istediğimi çok iyi anladı Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü İBB'nin ulaşım zammına vatandaştan tepki üstüne tepki: Bizim anamızı ağlattılar