Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Algı Operasyonlarını Çöpe Gömeceğiz
1 saat önce
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları KOCAELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı...
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları KOCAELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:44 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü
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