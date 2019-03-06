Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Algı Operasyonlarını Çöpe Gömeceğiz

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları KOCAELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı...

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları KOCAELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı."

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Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü

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