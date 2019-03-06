Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Algı Operasyonlarını Çöpe Gömeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Algı Operasyonlarını Çöpe Gömeceğiz

1 saat önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları KOCAELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı...

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları KOCAELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:44 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Güncel
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