Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ama siyaset eliyle ama güvenlik ama ekonomi eliyle...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ama siyaset eliyle ama güvenlik ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı yekvücut şekilde, sapasağlam ve dimdik durduğumuz, millet olarak kenetlendiğimiz sürece bin yıldır olduğu gibi bütün bu rüzgarlar da aynı kayadan nasıl yel...
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:36 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ama siyaset eliyle ama güvenlik ama Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı yekvücut şekilde, sapasağlam ve dimdik durduğumuz, millet olarak kenetlendiğimiz sürece bin yıldır olduğu gibi bütün bu rüzgarlar da aynı kayadan nasıl yel alır öyle yel alıp geçecek. Bu coğrafyada bin yıldır olduğu gibi binlerce yıl daha bu ülke ve bu millet sapasağlam güçlü bir şekilde ayakta duracak."
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