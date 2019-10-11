Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği,...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:26 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor."
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