Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği,...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği,...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği,...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor."

Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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