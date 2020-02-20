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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı...
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz."
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