Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz."

Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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