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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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