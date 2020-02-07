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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır."
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır."
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