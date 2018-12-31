Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu Gece Sona Erecek Olan Ötv ve Kdv İndirimlerini Yeni...
27 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz"
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:41 Kaynak: AA
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