Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu Gece Sona Erecek Olan Ötv ve Kdv İndirimlerini Yeni...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu Gece Sona Erecek Olan Ötv ve Kdv İndirimlerini Yeni...

27 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:41 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Ekonomi
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