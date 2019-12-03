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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu tablo (enflasyon), yılı yüzde 12 hedefinin altında...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu tablo (enflasyon), yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:22 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu tablo (enflasyon), yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."
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