Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu tablo (enflasyon), yılı yüzde 12 hedefinin altında...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Bu tablo (enflasyon), yılı yüzde 12 hedefinin altında... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu tablo (enflasyon), yılı yüzde 12 hedefinin altında...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu tablo (enflasyon), yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu tablo (enflasyon), yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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