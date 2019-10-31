Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:28 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz."
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