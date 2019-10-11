Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef...
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak 9 aylık masum Muhammet bebek başta olmak üzere, sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını tüm dünya artık görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak 9 aylık masum Muhammet bebek başta olmak üzere, sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını tüm dünya artık görüyor. Terör ve terörle mücadele noktasında on yıllardır bugün için belki hazırlanan bu planı Allah'ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça edecek."

Berat Albayrak, Masum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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