Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Bütçe Verileri) Her Gerçekleşme, Her Gösterge, Bütçe...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Bütçe verileri) Her gerçekleşme, her gösterge, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "(Bütçe verileri) Her gerçekleşme, her gösterge, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:18 Kaynak: AA
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