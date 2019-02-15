Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Bütçe Verileri) Her Gerçekleşme, Her Gösterge, Bütçe...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Bütçe Verileri) Her Gerçekleşme, Her Gösterge, Bütçe...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Bütçe verileri) Her gerçekleşme, her gösterge, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Bütçe verileri) Her gerçekleşme, her gösterge, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Güncel
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