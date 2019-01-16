Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Cari Açığı Azaltmaya Yönelik Yerli Kömür Hamlemizin En...
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IHAAW183237-EKO/16-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu.
IHAAW183237-EKO/16-01-2019
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." 16.01.2019 18: 32: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:38 Kaynak: İHA
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