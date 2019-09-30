Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok zor bir süreci milletimiz ve paydaşlarımızın sayesinde...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok zor bir süreci milletimiz ve paydaşlarımızın sayesinde...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok zor bir süreci milletimiz ve paydaşlarımızın sayesinde geride bıraktık. Oluşturulmak istenen panik havasını dağıttıktan sonra yeniden kolları sıvıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok zor bir süreci milletimiz ve paydaşlarımızın sayesinde geride bıraktık. Oluşturulmak istenen panik havasını dağıttıktan sonra yeniden kolları sıvıyoruz" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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