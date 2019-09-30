Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok zor bir süreci milletimiz ve paydaşlarımızın sayesinde...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok zor bir süreci milletimiz ve paydaşlarımızın sayesinde geride bıraktık. Oluşturulmak istenen panik havasını dağıttıktan sonra yeniden kolları sıvıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok zor bir süreci milletimiz ve paydaşlarımızın sayesinde geride bıraktık. Oluşturulmak istenen panik havasını dağıttıktan sonra yeniden kolları sıvıyoruz" dedi. - ANKARA
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