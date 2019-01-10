Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme Süreci Kobi'lerden Vatandaşlarımıza Kadar Her...
1 saat önce
IHAAW131703-EKO/10-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme süreci KOBİ'lerden vatandaşlarımıza kadar her kesime kendisini hissettirecek" 10.01.2019 13: 17: 03 TSI NNNN.
IHAAW131703-EKO/10-01-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Dengelenme süreci KOBİ'lerden vatandaşlarımıza kadar her kesime kendisini hissettirecek" 10.01.2019 13: 17: 03 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: İHA
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