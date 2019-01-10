Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme Süreci Kobi'lerden Vatandaşlarımıza Kadar Her...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme Süreci Kobi'lerden Vatandaşlarımıza Kadar Her...

1 saat önce

IHAAW131703-EKO/10-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme süreci KOBİ'lerden vatandaşlarımıza kadar her kesime kendisini hissettirecek" 10.01.2019 13: 17: 03 TSI NNNN.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
IHAAW131703-EKO/10-01-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme süreci KOBİ'lerden vatandaşlarımıza kadar her kesime kendisini hissettirecek" 10.01.2019 13: 17: 03 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Berat Albayrak, Ekonomi
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