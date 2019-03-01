Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme Dönemi Etkisini Her Alanda Gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme Dönemi Etkisini Her Alanda Gösteriyor.

1 saat önce

IHAAW173504-EKO/01-03-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
IHAAW173504-EKO/01-03-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" dedi. 01.03.2019 17: 35: 04 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:40 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Ekonomi
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