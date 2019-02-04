Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dünyanın Lider Bağımsız Marka Değerleme Şirketi Brand...
1 saat önce
IHAAW140645-EKO/04-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance'in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat Bankası, aynı zamanda Türkiye'nin En Değerli...
IHAAW140645-EKO/04-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance'in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat Bankası
, aynı zamanda Türkiye
'nin En Değerli Bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum." 04.02.2019 14: 06: 45 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:12 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti
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