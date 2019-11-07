Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine...
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk"
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk"
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