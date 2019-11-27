Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını...
Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8'e gerilemesi hedeflenmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8'e gerilemesi hedeflenmektedir." - ANKARA

Berat Albayrak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
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