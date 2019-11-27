Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak : "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8'e gerilemesi hedeflenmektedir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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