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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:54 Kaynak: İHA
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