Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Enflasyon) Önümüzdeki Dönemde Mevsimsel Koşulların Gıda...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Enflasyon) Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Enflasyon) Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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