Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor.

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Berat Albayrak, Ekonomi
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