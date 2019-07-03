Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor.
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik."
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