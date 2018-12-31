Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, Ekonomide Dengelenmeye ve...
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IHAAW193341-EKO/31-12-2018- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz.
IHAAW193341-EKO/31-12-2018
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. 31.12.2018 19: 33: 41 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:39 Kaynak: İHA
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