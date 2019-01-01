Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, Ekonomide Dengelenmeye ve...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, Ekonomide Dengelenmeye ve...

1 saat önce

IHAAW193341-EKO/31-12-2018- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
IHAAW193341-EKO/31-12-2018

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. 31.12.2018 19: 33: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Ekonomi
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