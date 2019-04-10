Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla Mücadelede Tarımda Milli Birlik Projesi Mayıs...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla Mücadelede Tarımda Milli Birlik Projesi Mayıs...

55 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadelede Tarımda Milli Birlik Projesi Mayıs ayında kamuoyuyla paylaşılacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadelede Tarımda Milli Birlik Projesi Mayıs ayında kamuoyuyla paylaşılacak" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:30 Kaynak: İHA
Berat Albayrak, Ekonomi
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