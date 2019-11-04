Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:42 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor. TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık."
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