Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor.
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor.

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor. TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık."

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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