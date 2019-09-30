Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz." - ANKARA

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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