Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz."
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz." - ANKARA
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