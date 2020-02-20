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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Faiz oranı) 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde...
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Faiz oranı) 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Faiz oranı) 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi."
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