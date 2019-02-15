Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler Daha Düşecek Mi, Daha Yeni Başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler Daha Düşecek Mi, Daha Yeni Başladı.

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler daha düşecek mi, daha yeni başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler daha düşecek mi, daha yeni başladı. İyi, çok iyi ama yeterli değil. İş dünyası için faizlerin daha çok düşmesi lazım. Türkiye ekonomisi her türlü iç ve dış şoka rağmen dayanıklılığını korumaya devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:41 Kaynak: AA

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