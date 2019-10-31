Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi.
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi.

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor."

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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