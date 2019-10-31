Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:26 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor."
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