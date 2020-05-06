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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "G20 ülkeleriyle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz, birden...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "G20 ülkeleriyle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz, birden fazla olma olasılığı yüksek."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "G20 ülkeleriyle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz, birden fazla olma olasılığı yüksek."
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:30 Kaynak: AA
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