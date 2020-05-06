Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak : "G20 ülkeleriyle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz, birden fazla olma olasılığı yüksek."

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