Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz Hafta Müjdeyi Vermiştik. Bugünden İtibaren...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz Hafta Müjdeyi Vermiştik. Bugünden İtibaren...

35 dakika önce

IHAAW104250-EKO/01-03-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
IHAAW104250-EKO/01-03-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz." 01.03.2019 10: 42: 50 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:48 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi

Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi Dokuz Eylül Üniversitesinde Tanzim Satış Noktası Kuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:23:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz Hafta Müjdeyi Vermiştik. Bugünden İtibaren...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]