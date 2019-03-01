Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz Hafta Müjdeyi Vermiştik. Bugünden İtibaren...
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IHAAW104250-EKO/01-03-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz.
IHAAW104250-EKO/01-03-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz." 01.03.2019 10: 42: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:48 Kaynak: İHA
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