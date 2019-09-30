Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz 'Kamu Maliyesi Dönüşüm ve...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz 'Kamu Maliyesi Dönüşüm ve...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz 'Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi' kurumsallaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz 'Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi' kurumsallaştı" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Dönüşüm, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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