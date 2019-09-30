Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz 'Kamu Maliyesi Dönüşüm ve...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz 'Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi' kurumsallaştı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz 'Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi' kurumsallaştı" dedi. - ANKARA
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