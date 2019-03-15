Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlerle Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlerle Buluştu

38 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın'da gençlerle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlerle Buluştu, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın'da gençlerle bir araya geldi.

Bakan Albayrak, Efeler ilçesindeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Basına kapalı toplantının çıkışında Albayrak, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Albayrak, Aydın programının son durağında, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen "Esnaf Kefalet Kooperatifleri" konulu toplantıya katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Efeler, Aydın, Berat Albayrak, Güncel
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