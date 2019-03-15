Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlerle Buluştu
38 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın'da gençlerle bir araya geldi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Aydın
'da gençlerle bir araya geldi.
Bakan Albayrak, Efeler
ilçesindeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, izleyicilerin sorularını yanıtladı.
Basına kapalı toplantının çıkışında Albayrak, gençlerle fotoğraf çektirdi.
Albayrak, Aydın programının son durağında, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen "Esnaf Kefalet Kooperatifleri" konulu toplantıya katıldı.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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