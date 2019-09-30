Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için sera yatırımları yapacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için sera yatırımları yapacağız" dedi. - ANKARA
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