Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için sera yatırımları yapacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için sera yatırımları yapacağız" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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