Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke...

12 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak."

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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