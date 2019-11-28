Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor."

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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