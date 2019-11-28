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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:14 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor."
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