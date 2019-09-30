Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek. 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12."
(İHA)
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