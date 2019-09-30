Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek. 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12."

(İHA)

Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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