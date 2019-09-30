Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek.
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek. 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12." - ANKARA
Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi İYİ Partili Aytun Çıray, Arınç'ın Gökçek'e yönelik "Ankara'yı parsel parsel sattın" sözlerini Meclis'e taşıdı Karamollaoğlu'nun konuşması bozkurt işareti yapan grup tarafından engellenmek istendi