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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var" dedi. - ANKARA
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