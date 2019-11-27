Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19...
Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
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