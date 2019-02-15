Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem Gaz Var Hem Fren Var Ama Kimse Bizden Hem Gazı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin. Artık dengeli, kökleyerek durmak da yok, son sürat hız limitini aşmak da yok. Hep dengeli, reel olarak artık üretime, dengeye dayalı, kaliteli, üzerine koyarak, kırılganlıklara izin vermeyen ekonomi stratejisiyle yol alacağız."

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